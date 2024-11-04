Исполняющим обязанности губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь

Юрий Слюсарь назначен исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на официальном сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел встречу с господином Слюсарем. Согласно Указу, Юрий Слюсарь будет исполнять обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области.

Юрию Слюсарю 50 лет. Он сын бывшего гендиректора ОАО «Роствертол» Бориса Слюсаря (руководил предприятием с 2000 по 2014 год, умер 13 августа 2015 года). Был коммерческим директором ОАО «Роствертол», руководил комитетом вертолетных программ «Объединенной промышленной корпорации "Оборонпром"». В 2019-м занял пост гендиректора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

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Дмитрий Ковалевский