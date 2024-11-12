Мандат депутата донского заксобрания Николая Беляева передан Василию Голубеву

Законодательное собрание Ростовской области досрочно прекратило полномочия депутата Николая Беляева. Такое решение было принято на внеочередном заседании донского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Беляев

Фото: rostov.er.ru Николай Беляев

Фото: rostov.er.ru

Полномочия депутата Николая Беляева будут прекращены 13 ноября текущего года. Причиной стало письменное заявление господина Беляева.

Практически одновременно президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение о передаче вакантного мандата в законодательном собрании Ростовской области члену высшего совета партии Василию Голубеву.

Как сообщал ранее «Молот», получив депутатский мандат, Василий Голубев может стать представителем Законодательного собрания Ростовской области в Совете Федерации.

Николай Беляев — старейший депутат донского парламента. Он родился в мае 1947 года. С 1994 по 2018 год занимал должности первого заместителя или заместителя председателя заксобрания Ростовской области. С 14 сентября 2018 года по настоящее время — председатель комитета заксобрания по регламентным вопросам и депутатской этике.

Ева Китаева