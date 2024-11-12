ХДС будет блокировать работу Бундестага, пока Шольц не поставит вопрос о доверии

Немецкие консерваторы из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены блокировать работу Бундестага, пока канцлер ФРГ Олаф Шольц не поставит вопрос о вотуме доверия правительству. Об этом заявил секретарь одной из земельных групп ХСС в парламенте Александер Хоффман. Оппозиция настаивает, чтобы господин Шольц сделал это на текущей неделе.

«До тех пор, пока не будет поставлен этот вопрос, мы будем отклонять повестку дня Бундестага»,— сказал он журналистам медиагруппы Bayern после фракционного заседания ХДС/ХСС (цитата по ТАСС).

Господин Хоффман оговорился, что исключение консерваторы сделают только для «событий чрезвычайной важности» или «при межфракционном согласии». Среди особо важных законопроектов он назвал инициативы о контроле над телефонными разговорами и о пренатальной диагностике.

Вчера социал-демократы под руководством Олафа Шольца отвергли требование вынести на обсуждение Бундестага вопрос о вотуме доверия до 25 декабря. Они считают, что перед рождественскими и новогодними праздниками организовать досрочные выборы будет сложно.

Вопрос о вотуме доверия правительству должен быть вынесен в Бундестаг, поскольку с выходом Свободной демократической партии правящая коалиция, в составе которой остаются Социал-демократическая партия (СДПГ) и «Зеленые», теряет большинство в парламенте. Если депутаты откажут господину Шольцу в доверии, парламент должен быть распущен в течение 21 дня, а в следующие два месяца необходимо провести досрочные выборы (ранее они планировались на сентябрь 2025 года).

О причинах распада правящей коалиции — в материале «Ъ» «Германия погасила светофор».