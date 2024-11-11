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5,4 млрд рублей на парки Казани, потеря 500 тыс. тонн зерновых и производство текстолитовых плат

Главные события понедельника, 11 ноября 2024 года

В 2024 году на благоустройство парков и скверов Казани было выделено 5,4 млрд руб. В ходе работ было высажено более 2 тыс. деревьев и 57 тыс. кустарников и многолетников.

В Татарстане в 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий потеряли более 500 тыс. тонн зерновых культур, что составляет примерно 10–12% от общего объема выращенных зерновых. Убытки с начала года превысили 200 млн руб.

В Татарстане планируется запустить производство текстолитовых плат, сейчас они только импортируются. С поддержкой министерства цифрового развития республики рассматривается возможность реализации проекта с участием китайских партнеров.

Татарстан занял 39-е место в рейтинге доступности ипотеки среди регионов России. Согласно исследованиям, почти 62% зарплаты двух работающих людей уходит на погашение ипотеки. Средний размер ипотечного платежа в республике составляет 75 тыс. руб., а средний размер кредита — 3,5 млн руб.

На автотрассе М-12 «Восток» завершено строительство дополнительного съезда на 822-м километре. Новый съезд обеспечивает возможность проезда с дороги М-7 «Волга» (со стороны Шали) на маршрут Казань — Оренбург в сторону Оренбурга.

Прямое авиасообщение между Казанью и Шанхаем было продлено до марта 2025 года в связи с высоким спросом на рейсы.

В Кировском районе Казани на озере Большое Лебяжье подтвержден факт массовой гибели рыбы. Специалисты проводят исследования для выяснения причин произошедшего инцидента и оценки экологической ситуации.

В Куюках приостановлено строительство новых многоквартирных домов. Прокуратура Татарстана обратилась в суд на исполком Пестречинского района из-за продления сроков разрешений на строительство. Суд удовлетворил заявление прокуратуры, приостановив действие этих разрешений и АО «ДК "Антей"» продолжать работы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти женщины в Казани, произошедшей после атаки стаи собак. Инцидент случился 9 ноября в поселке Самосырово, где агрессивные собаки с территории производственной базы напали на 48-летнюю женщину.

В Татарстане завершают сезон речной навигации на Каме. Навигацию на Волге запланировано завершить 21 ноября.

Влас Северин

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