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Авиасообщение между Казанью и Шанхаем продлили до марта 2025 года

Прямое авиасообщение между Шанхаем и Казанью продлили до марта следующего года из-за высокого спроса. Об этом в интервью «РБК Татарстан» сообщил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер.

Прямое авиасообщение между Шанхаем и Казанью впервые было запущено 28 сентября текущего года. Перелеты между Казанью и Шанхаем проводятся три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам, а сами рейсы осуществляет китайская авиакомпания China Eastern Airlines.

Влас Северин

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