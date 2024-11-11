Авиасообщение между Казанью и Шанхаем продлили до марта 2025 года

Прямое авиасообщение между Шанхаем и Казанью продлили до марта следующего года из-за высокого спроса. Об этом в интервью «РБК Татарстан» сообщил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер.

Прямое авиасообщение между Шанхаем и Казанью впервые было запущено 28 сентября текущего года. Перелеты между Казанью и Шанхаем проводятся три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам, а сами рейсы осуществляет китайская авиакомпания China Eastern Airlines.

Влас Северин