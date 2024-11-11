В Куюках приостановили строительство новых многоквартирных домов

Прокуратура Татарстана подала в суд на исполком Пестречинского района из-за продления сроков разрешений на строительство многоквартирных домов в Куюках. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

В публикации сообщается, что проверка деятельности исполнительного комитета Пестречинского района выявила, что застройщик АО «ДК "Антей"», получив в 2018 году разрешения, не начал работы в срок. В 2023 году компания попросила продлить сроки на пять лет без обоснования причин. Исполком продлил разрешения.

Еще в августе предыдущего года раис Татарстана Рустам Минниханов приостановил выдачу новых разрешений на строительство жилья в Казанской агломерации. Запрет касается, в частности, Пестречинского района (село Куюки), а также Лаишевского района (застройка вдоль трассы Казань — Боровое Матюшино и дороги в аэропорт).

Согласно данным картотеки арбитражных дел, прокуратура подала иск в Арбитражный суд Республики Татарстан, требуя признать действия исполкома незаконными и запретить дальнейшее строительство, 16 октября текущего года.

Суд удовлетворил заявление прокуратуры Татарстана, приостановив действие разрешений на строительство в Куюках и запретив АО «ДК "Антей"» проводить работы на указанных земельных участках. Определение подлежит немедленному исполнению и не может быть обжаловано, а за неисполнение возможен судебный штраф. Следующее заседание по делу состоится 21 ноября.

Влас Северин