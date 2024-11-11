В Кировском районе Казани на озере Большое Лебяжье подтвердился факт мора рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на озере Большое Лебяжье подтвердили мор рыбы

Фото: Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана В Казани на озере Большое Лебяжье подтвердили мор рыбы

Фото: Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

В Минэкологии республики поступило сообщение о массовой гибели рыб на озере Большое Лебяжье. На место выехали государственные эксперты министерства и специалист Центрального отдела обеспечения экологического надзора. Эксперты зафиксировали мор рыбы рядом с рекреационной зоной.

В ходе осмотра не установили фактов слива сточных вод в озеро. Специалисты взяли пробы природной воды в нескольких точках. Они находятся на лабораторном исследовании. По результатам первых анализов, в воде не обнаружили превышений концентраций по химическому потреблению кислорода.

Во второй половине дня запланировано обследование озера Большое Лебяжье комиссией со специалистами Минэкологии, Росрыболовства и «ТатарстанНИРО».

Диана Соловьёва