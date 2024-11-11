Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти женщины после нападения собак

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти женщины в Казани после нападения стаи собак. Информация об этом опубликована в Telegram-канале следственного комитета РФ.

9 ноября в поселке Самосырово агрессивные собаки, обитающие на территории производственной базы, напали на 48-летнюю женщину, в результате чего она получила смертельные травмы. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей и требования администрации, руководство предприятия игнорировало просьбы о допуске службы отлова собак.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал у главы СУ СК по Республике Татарстан Валерия Липского предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Влас Северин