На автотрассе М-12 «Восток» завершили строительство дополнительного съезда на 822-м км. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На М-12 завершили строительство съезда на дорогу Казань — Оренбург

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На М-12 завершили строительство съезда на дорогу Казань — Оренбург

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По съезду можно проехать на дорогу Казань — Оренбург со стороны Шали (М-7 «Волга») в сторону Оренбурга. Также теперь с помощью двух разворотов можно направиться в Казань. Как сообщает пресс-служба Автодора, это поможет распределить большой поток транспорта и разгрузить дорожную сеть.

Строительство автотрассы М-12 между Москвой и Казанью завершилось в конце 2023 года. После открытия движения по трассе количество автотуристов в Татарстане увеличилось на 88%.

Сейчас идут работы по продлению М-12 от Казани до Екатеринбурга и Тюмени.

Диана Соловьёва