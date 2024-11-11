В 2024 году на благоустройство парков Казани выделили 5,4 млрд рублей

В 2024 году в Казани потратили 5,4 млрд рублей на благоустройство парков и скверов. Об этом сообщили сегодня на деловом понедельнике.

Заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев рассказал, что 2024 год стал рекордным для Казани по благоустройству общественных пространств. Общая площадь благоустроенных мест составила почти 42 га. На объектах посадили более 2 тыс. деревьев и 57 тыс. кустарников и многолетников.

Протяженность системы автополива составила 52 км. Рабочие установили более 5,3 тыс. светоточек и проложили 114 км покрытий. Общая протяженность сетей освещения составила почти 53 км. В общественных пространствах установили более 1,2 тыс. малых архитектурных форм.

На создание парка возле нового здания театра Г. Камала выделили более 1.1 млрд руб.

Диана Соловьёва