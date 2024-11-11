Сегодня в Татарстане завершат речную навигацию на Каме

11 ноября в Татарстане, в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта, ожидается завершение речной навигации на Каме. Об этом сообщили в МЧС Татарстана.

Навигацию на Волге завершат 21 ноября.

Главное управление МЧС по Татарстану призывает владельцев судов завершить речную навигацию. В министерстве предупреждают о повышенном риске происшествий на воде из-за холода, ветра, снега и плохой видимости. В МЧС Татарстана рекомендуют выходить в акваторию только в светлое время суток, следить за прогнозом погоды, наличием топлива и спасательного снаряжения.

Диана Соловьёва