Татарстан занял 39-е место в рейтинге по доступности ипотеки среди регионов РФ

Татарстан расположился на 39-м месте в рейтинге регионов России по доступности ипотеки для населения. Об этом сообщили в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял 39 место в рейтинге по доступности ипотеки среди регионов РФ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Татарстан занял 39 место в рейтинге по доступности ипотеки среди регионов РФ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным исследования, в Татарстане уходит почти 62% зарплаты двух работающих людей на погашение ипотеки. Размер ипотечного платежа в республике составляет 75 тыс. руб., а средний размер кредита — 3,5 млн руб.

Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Чукотский автономный округ, где соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих составляет 28,8%. На втором месте расположился Ненецкий автономный округ с соотношением 30,7%, а на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (32,1%).

В конце рейтинга оказались Дагестан и Калмыкия. В этих регионах ипотечный платеж превышает 100% дохода двух работающих людей.

Диана Соловьёва