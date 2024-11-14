Индикаторы

Долги зашкаливают

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

Внешний долг государств мира в этом году впервые в истории превысит $100 трлн, что составит 93% мирового ВВП, предрекли аналитики МВФ. По их прогнозам, через три года мировой долг составит 115% глобального ВВП. Причем наибольший уровень — у развитых стран из

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G7. По оценке экспертов, он уже в этом году превысит 124% ВВП «семерки». Чемпион по госдолгу — США с их $36 трлн, а с учетом домохозяйств и корпораций общий их долг превышает $102,5 трлн.

Чем долговая нагрузка США грозит мировой экономике, читайте в статье «Риски трампфляции».

Обуздать инфляцию

После снижения роста потребительских цен в прошлом году с 11,9% до 7,4% в этом ЦБ прогнозирует рост инфляции до 8,3%. Чтобы обуздать рост цен, 21 октября Банк России повысил ключевую ставку с 19% до рекордных 21%. И это, похоже, не предел.

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Глава регулятора Эльвира Набиуллина намекнула, что в декабре может последовать следующее повышение. В таких условиях Минфин закладывает в параметры госбюджета достижение целевого уровня инфляции в 4% лишь в 2026 году.

Подробнее о целях нового госбюджета читайте в статье «Проблемы, которые можно решить за деньги».

Бонусы экономии

Ежемесячно россияне экономят на бонусных программах продуктовых сетей 1145 руб. в месяц, выяснили исследователи Superjob.ru, опросив в ноябре по просьбе «Денег» 3 тыс. россиян из разных регионов страны. Судя по ответам респондентов, более половины (53%) россиян бонусными программами пользуются постоянно, треть (33%) — время от времени и лишь 14% не участвуют в борьбе за бонусы.

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Порой бонусные программы ритейлеров превращаются в настоящую азартную игру с денежными и продуктовыми призами.

Как устроены «игры торговых сетей», читайте в статье.

Электрокары понаехали

В прошлом году в России официально было продано более 14 тыс. электромобилей, подсчитал «Автостат». Это почти в пять раз больше, чем годом ранее, и почти в 100 раз — чем в 2018-м. Российские продажи электрокаров в 2023 году более чем в 500 раз меньше, чем в Китае, откуда в основном машины на электрической тяге к нам поставляются.

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И хотя у этих машин пока туго с зарядкой и обслуживанием в нашей стране, перспективы потеснить традиционные бензиновые лошадиные силы у них есть.

О конкуренции на авторынке читайте в статье «Трудности электропривода».