Главные новости к утру 11 ноября

Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 7 ноября выразил интерес к переговорам для «скорейшего урегулирования конфликта на Украине», утверждает газета The Washington Post. Он якобы призвал президента России «не обострять ситуацию», и напомнил о значительном американском военном присутствии в Европе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил, что Бундестаг может проголосовать по вотуму доверия до 25 декабря. Он также поздравил избранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах и добавил, что подходящее время для разговора с президентом России Владимиром Путиным «скоро настанет».

Системы противовоздушной обороны за вечер 10 ноября уничтожили три беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается.

«Аэрофлот» и бывший чартерный перевозчик iFly обсуждают передачу парка последнего в «мокрый лизинг», сообщили «Ъ» три собеседника в отрасли, в том числе близкий к Минтрансу. Речь идет о трех Airbus A330 возрастом от 13 до 16 лет.

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы оперативного штаба палестинского движения «Исламский джихад» Мухаммада Абу Сахиля на севере сектора Газа, где, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из командно-контрольных центров движения.

Экспортная стоимость российского подсолнечного масла при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11%, а за год — на 43,2%, подсчитали для «Ъ» в Центре ценовых индексов. Подсолнечное масло дорожает вслед за пальмовым, но в дальнейшем динамику могут сдержать растущие экспортные пошлины.

Авиация Израиля нанесла удары по предполагаемым объектам движения «Хезболла» на северо-востоке Ливана, в результате погибло не менее 12 человек, сообщил портал «Аль-Нашра».

ЦБ изменил подход к выдаче кредитов банкам под нерыночные активы, узнал «Ъ». Теперь банки не могут получить займы под залог новых кредитов под процент, равный ключевой ставке плюс 1 п. п. Банкам доступны только внутридневные кредиты, овернайт и с ключевой ставкой, увеличенной на 1,75 п. п.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».