«Аль-Нашра»: за сутки при ударах Израиля по Ливану погибло не менее 43 человек

Израильская авиация нанесла массированные удары по предполагаемым объектам движения «Хезболла» на северо-востоке Ливана, в результате погибло не менее 12 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщил портал «Аль-Нашра».

По его данным, информация о жертвах поступила из населенных пунктов Беднаиль, Зегрин, Сарин и Шаас в провинции Хермель-Баальбек. Еще пять человек убиты 10 ноября в результате атаки ВВС Израиля на поселок Эль-Каср, расположенный на границе с Сирией. Имели ли отношение погибшие к «Хезболле» или являлись мирными жителями, не уточняется.

В то же время в Адлуне в Южном Ливане жертвами удара беспилотника по автомобилю скорой помощи Исламской спасательной службы стали три парамедика.

Днем 10 ноября израильские самолеты провели бомбардировку поселка Альмат в провинции Кесерван-Джебейль в Северном Ливане. В этом населенном пункте погибли 23 человека из числа беженцев, переместившихся туда ранее из долины Бекаа. «Аль-Нашра» отметил, что среди жертв есть дети и женщины. Израильская сторона эти данные не прокомментировала.

Израиль начал операцию против боевиков группировки «Хезболла» в Ливане в конце сентября. В начале октября на юге Ливана началась наземная операция Армии обороны Израиля. На фоне обострения обстановки в регионе МЧС России начало эвакуировать россиян из Ливана.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Израилю и "Хезболле" предложили развестись».