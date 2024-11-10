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Коммерсантъ FM
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США поставили на красное

Каковы прогнозы на президентство республиканца Дональда Трампа

В США окончательно посчитали бюллетени на президентских выборах. В последнем штате — колеблющейся Аризоне — Дональд Трамп победил. Всего по итогам гонки у него 312 голосов коллегии выборщиков. У Камалы Харрис — 226. Республиканец обошел ее и в остальных колеблющихся штатах — Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине и побил собственный рекорд 2016 года, когда набрал 307 голосов выборщиков. Для победы любому из кандидатов нужны 270. В абсолютном выражении за экс-президента проголосовали около 74,5 млн человек. За его соперницу — менее 71 млн.

Фото: Evan Vucci / AP

Фото: Evan Vucci / AP

Тем временем демократические штаты, как пишет The Hill, становятся «главной точкой оппозиции». Так, калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом заверил, что готов к борьбе, а губернатор Массачусетса Мора Хили пообещала, что местные власти не будут помогать администрации в случае массовой депортации мигрантов. Продолжается подсчет голосов на выборах в Конгресс. В Сенате республиканцы уже гарантировали себе большинство. По прогнозам The Washington Post, в верхней палате они получат 53 мест против 46 у демократов. Вместе с тем саботировать политику Трампа смогут даже несогласные с ним конгрессмены-республиканцы, отметил политтехнолог Павел Дубравский:

Что выбрали американцы кроме президента и Конгресса

«В общий бюллетень обычно включены выборы президента и в Конгресс, если есть, и муниципальные выборы, а также референдумы, которые тоже проводились во время избирательной кампании. Да, Сенат по итогам красный, как Палата представителей.

Но ключевое большинство заключается не только в том, у кого 51+ голосов, а в том, у кого их могло быть 60. Потому что в филибастре меньшинство любое обсуждение может затянуть настолько, что оно будет длиться днями. Были случаи, когда часами читались детские сказки.

Так же выглядит и противодействие в Палате представителей, потому что не все законопроекты внутри Республиканской партии означают, что все потенциальные 218 членов нижней палаты Конгресса будут голосовать за это предложение. Из наиболее громких законопроектов — Trump Trade Act о том, что все пошлины можно повышать до любого процента либо как минимум до 60%, если есть решение президента. Некоторые демократы могут выступить против, потому что это ударит по кошельку их избирателей. Вместе с тем все инициативы, которые будут связаны с ограничением роли Китая, наиболее вероятны к принятию.

У Дональда Трампа дел невпроворот

Что касается помощи Украине, то тут все зависит от Конгресса. Одна проблема у республиканской стороны: есть члены партии, которые поддерживают Киев. Мы точно знаем, что в декабре вопрос будет обсуждаться, потому что надо принимать бюджет. Вероятно, все в очередной раз поссорятся. Но есть гипотеза, что они просто снова на три-четыре месяца отодвинут это решение, потому что действующий президент Джо Байден не захочет уходить, оставляя наследие в виде возможного шатдауна правительства.

Если говорить о противодействии демократов Трампу, то, в частности, в случае принятия федерального законопроекта губернатор штата может обратиться в суд, чтобы тот решил, является ли инициатива юридически обоснованной или нет. Спор, как правило, всегда заканчивается в Верховном суде. Второе — это решение генеральных прокуроров самих штатов».

Что мировые СМИ писали об итогах выборов в США

Что касается Палаты представителей, то для получения в ней большинства одной из партий необходимо набрать 218 мест. До сих пор остаются нераспределенной 21 позиция, и республиканцы в настоящий момент занимают большее количество мест. Financial Times тем временем анализирует возможный эффект политики Трампа для экономики. Производители нефти, в частности, ждут от республиканца смягчения экологических норм в отношении добычи сырья. В то же время риск новых торговых войн, допускают эксперты, «может замедлить мировой спрос». Во время предвыборной гонки экс-президент неоднократно обещал пополнить стратегический нефтяной резерв страны и снизить цены на топливо. Но собеседники издания не ожидают резкого падения котировок. Полной свободы действий у Трампа все-таки не будет, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:

«Он транслирует медвежью позицию по ценам на нефть с акцентом на рост добычи в Соединенных Штатах и в странах, где работают американские корпорации. Но баланс рынка не позволит существенно наращивать добычу. Скорее всего, она будет расти очень инертно.

Правление Трампа связывается с достаточно мягкими требованиями, в том числе экологическими, по добыче сланцевой нефти и добыче на шельфе. И у США действительно есть еще потенциал для развития своих месторождений.

Однако все-таки стандарты добычи при президентстве Байдена менялись динамично и смягчались, что позволило стране выйти на 13,2 млн баррелей в сутки. Есть прогнозы, согласно которым она также увеличится в следующем году до 13,6 млн баррелей. Вместе с тем добыча на шельфе и сланцевая чувствительны к изменению цены. При стоимости $70 за баррель WTI добыча выгодна, но при снижении к $50-60 становится в большинстве своем нерентабельной. Сланцевая будет сокращать уровень добычи и продажи на внешние рынки, прежде всего. Есть фактор давления США на ОПЕК+: сделка все сложнее соблюдается участниками. Поэтому после 2025 года вероятность дальнейшего наращивания добычи, прежде всего, Соединенными Штатами низкая».

Как Европа встретила победу Дональда Трампа

В Кремле тем временем рассказали, что отличает Дональда Трампа от действующих властей США. Республиканец, в частности, не говорит о «желании нанести стратегическое поражение России», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, желание политика завершить конфликты в мире дает российской стороне «позитивные сигналы».

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Елизавета Скобцова

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