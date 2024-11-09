Советник Трампа: Крыма для Украины больше нет

Старший советник республиканца Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация Белого дома сосредоточится на достижении мира на Украине. Он добавил, что возвращение территорий «не является целью Соединенных Штатов».

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«Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мы можем добиться мира только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам свою несерьезность. Крыма больше нет»,— сказал Брайан Ланза в интервью BBC.

По словам советника Дональда Трампа, в приоритеты США входит «мир и прекращение убийств». Он указал на необходимость «начать честный разговор» и ответить на вопрос, в чем Украина видит реалистичное достижение мира.

Брайан Ланза участвует в избирательных кампаниях Дональда Трампа с 2016 года. 5 ноября господин Трамп победил на выборах президента США, он вступит в должность в январе.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия прекращения военной операции. Среди прочего ВСУ должны покинуть территорию ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Власти Украины заявляли, что конфликт должен завершиться возвращением к границам 1991 года.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».