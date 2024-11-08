Главные новости за 8 ноября. Сочи

ЖК Mantera Seaview residence от СЗ «Сочи-парк Пять Плюс» по итогам октября 2024 года сохранил второе место в рейтинге новостроек Краснодарского края по потребительским качествам.

В Сочи завершилась пленарная сессия международного дискуссионного клуба «Валдай». В заключительный день форума на площадке с речью выступил президент РФ Владимир Путин. Мероприятие посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Авиакомпания AZUR air запустила новую полетную программу из Международного аэропорта Сочи в Коломбо, столицу Шри-Ланки. Первый рейс состоялся 7 ноября.

В Сочи продолжают принимать на баланс бесхозяйную коммунальную и дорожную инфраструктуру. В 2024 году поданы документы на регистрацию 38 инженерных объектов.

Президент РФ Владимир Путин наградил главу федеральной территории Сириус Дмитрия Плишкина орденом Дружбы. Награду вручили за организацию и проведение Всемирного фестиваля молодежи.

В Сочи выставили на продажу самый дорогой лот недвижимости. Это особняк за 3,2 млрд руб.

На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Адлер» вернули партию хурмы в Абхазию из-за вредителя. В конце октября инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили карантинный объект в партии свежей хурмы из Абхазии.

По данным «Авито Недвижимости», с сентября по октябрь 2024 года предложение на рынке долгосрочной аренды в России выросло на 10%. Наибольший прирост наблюдался в Сочи (40%), Ставрополе (26%) и Кемерове (25%).

В Сочи рынок элитной недвижимости остается стабилен, на курорте продолжает расти стоимость жилья. Такое мнение высказали на форуме Mallpic в Сочи эксперты. По словам ряда спикеров, напряжение в связи с повышением ключевой ставки все же есть.

Начались работы по проектированию насыпного острова в Сочи. Об этом рассказал гендиректор корпорации «Остров Первый» Булат Шакиров на форуме Mallpic в Сочи.