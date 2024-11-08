Сочи лидирует по росту предложения на долгосрочную аренду

По данным «Авито Недвижимости», с сентября по октябрь 2024 года предложение на рынке долгосрочной аренды в России выросло на 10%. Наибольший прирост наблюдался в Сочи (40%), Ставрополе (26%) и Кемерове (25%). В Москве количество объявлений увеличилось на 15%, сообщает пресс-служба ресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя стоимость аренды жилья в стране по сравнению с сентябрем снизилась на 6% и составила 33 тыс. руб. Значительное падение цен отмечено в Самаре (14%), Сочи и Калуге (по 13%), Ставрополе (11%) и Тюмени (10%). В столице и Санкт-Петербурге арендные ставки уменьшились на 2 и 4% соответственно.

Самые доступные варианты аренды в октябре 2024 года предлагались в Калуге и Кирове (20 тыс. руб.), Иванове (22 тыс.), Ярославле, Ульяновске и Смоленске (по 23 тыс.). Наиболее высокие цены зафиксированы в Москве (83 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (43 тыс.), Казани (40 тыс.), Сочи (39 тыс.) и Нижнем Новгороде (37 тыс.).

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев прокомментировал ситуацию: «Снижение цен на долгосрочную аренду по итогам октября связано с окончанием высокого сезона, за которым последовала корректировка спроса при одновременном росте предложения». Он также отметил, что на дальнейшее снижение стоимости может повлиять увеличение предложения за счет новостроек и вторичного жилья, которое собственники предпочитают сдавать, а не продавать.

Вячеслав Рыжков