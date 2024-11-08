AZUR air запустила рейсы «Сочи – Шри-Ланка» с полной загрузкой

Авиакомпания AZUR air запустила новую полетную программу из Международного аэропорта Сочи в Коломбо, столицу Шри-Ланки. Первый рейс состоялся 7 ноября 2024 года с полной загрузкой борта, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полеты будут осуществляться каждые 10 дней на Boeing 767-300, вмещающем 336 пассажиров. Длительность перелета в Коломбо составляет 7 часов 25 минут, обратно – 8 часов 15 минут.

В первый рейс на Шри-Ланку авиакомпании AZUR air из Сочи вылетел со 100% загрузкой. В терминале аэропорта поздравили первого пассажира, зарегистрировавшегося на рейс, и вручили ему памятные подарки.

В аэропорту напомнили, что зимой из аэропорта Сочи будут выполняться рейсы сразу в два города Шри-Ланки. В Хамбантоту выполняет полеты авиакомпания RedWings с частотой один рейс в 10 дней.

«Ъ-Сочи» писал, что в преддверии новогодних праздников авиакомпания Nordwind объявила об увеличении числа рейсов из аэропорта Сочи. Дополнительные вылеты назначили по 12 направлениям с 23 декабря по 12 января. В частности, увеличится частота полетов в Санкт-Петербург до пяти раз в неделю.

Вячеслав Рыжков