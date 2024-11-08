Эксперты: в Сочи нет кризиса с элитной недвижимостью

В Сочи рынок элитной недвижимости остается стабилен, на курорте продолжает расти стоимость жилья. Такое мнение высказали на форуме Mallpic в Сочи эксперты. По словам ряда спикеров, напряжение в связи с повышением ключевой ставки все же есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказала руководитель отдела продаж международной компании Golden Brown Group Полина Васильева, Сочи обладает определенной спецификой, которая поддерживает стабильность в этом сегменте. Дефицит предложений на рынке и повышенный интерес со стороны внешнего и внутреннего покупателей обеспечивают постоянный спрос. Эксперт отметила, что премиальная недвижимость для большинства клиентов не является первым жильем, а служит средством для сохранения капитала или инвестиционной возможностью.

По данным агентств недвижимости, в 2024 году наметился заметный рост спроса на элитные объекты. В условиях высокой инфляции инвесторы предпочитают вкладывать средства в курортные и престижные объекты недвижимости. Географическое положение и развитая инфраструктура Сочи способствуют притоку покупателей, включая тех, кто ранее ориентировался на другие направления.

По словам основателя Бюро адвокатов «Де-юре» Никиты Филиппова, подобную стабильность можно объяснить парадоксом, который наблюдается в Сочи: даже при общих экономических кризисах рынок сохраняет свою активность. Пассажиропоток местного аэропорта, который первоначально проектировался на 2,5 млн человек в год, сегодня достигает 16 млн человек. Эта динамика роста подчеркивает привлекательность региона как для туристов, так и для инвесторов в недвижимость.

Мария Удовик, Андрей Куценко