Губернатор Кубани посетил форум «Валдай» в Сочи

В Сочи завершилась пленарная сессия международного дискуссионного клуба «Валдай». В заключительный день форума на площадке с речью выступил президент РФ Владимир Путин. Мероприятие посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы с вами встречаемся 7 ноября, дата значимая и для нашей страны, можно сказать, и для всего мира. Русская революция 1917 года, как в свое время нидерландская, английская, Великая французская революция, стали в известной степени вехами в развитии человечества, во многом определили ход истории, характер политики, дипломатии, экономики и общественного устройства», – начал свою речь глава государства.

Владимир Путин в процессе выступления затронул темы миропорядка, места России в современном мире, высказался, как ранее анонсировалось, об американских выборах. Президент поздравил Дональда Трампа.

Вениамин Кондратьев в своих аккаунтах в соцсетях позже прокомментировал выступление президента. Он поддержал тезисы главы государства и также отметил, что мир в последние годы стремительно меняется.

Ежегодный форум «Валдай» в Сочи проходил с 4 по 7 ноября. Его, помимо президента, посетили и другие первые лица государства. В 2024 году темой дискуссии стал «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Вячеслав Рыжков