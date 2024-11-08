На границе Сочи с Абхазией выявлен опасный сельхозвредитель в хурме

На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Адлер» вернули партию хурмы в Абхазию из-за вредителя. В конце октября инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили карантинный объект в партии свежей хурмы из Абхазии. В 80 кг фруктов обнаружен западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наличие вредителя подтвердила Краснодарская фитосанитарная испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ». Согласно правилам Евразийского экономического союза, зараженная продукция подлежит возврату, обеззараживанию или уничтожению, отметили в надзорном органе. В данном случае груз отправили обратно в Абхазию.

Западный цветочный трипс, рассказали в ведомстве, представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Он поражает 244 вида растений из 62 семейств, включая овощные и декоративные культуры. Особую опасность вредитель представляет как переносчик вирусов растений. Трипс быстро размножается, ведет скрытный образ жизни и обладает высокой устойчивостью к пестицидам.

В начале октября «Ъ-Сочи» сообщал, что через российско-абхазскую границу ввезли первые 25 тонн мандаринов. С этого момента начались первые поставки цитрусовых в Россию из соседней республики.

Вячеслав Рыжков