Сочинский ЖК сохранил второе место в топе новостроек Краснодарского края

ЖК Mantera Seaview residence от СЗ «Сочи-парк Пять Плюс» по итогам октября 2024 года сохранил второе место в рейтинге новостроек Краснодарского края по потребительским качествам. Оценку комплекса сохранили — 60,45 балла, говорится в публикации Единого реестра застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Лидирует в рейтинге по-прежнему ЖК «Белые Росы» от ГК «Точно» с 64,65 баллами. Тройку лидеров замыкает ЖК «Рекорд» от девелопера Dogma с 56,6 балла. На четвертом месте ЖК «Патрики» от «Точно» (54,95 балла). Пятое место сохраняется за ЖК «Все свои VIP» от СК «Семья» (53,6 балла).

Месяцем ранее рейтинг выглядел аналогичным образом. Первая пятерка лидеров позиции не изменила, однако в топ-20 произошли изменения. В частности, сильно улучшил позиции и занял 13-е место ЖК «Лестория» в Сочи от «Неометрии». ЖК Olivia в Сочи от «Альпика Групп» опустился на 16-е место. Больше в топ-20 представителей Сочи нет.

Рейтинг рассчитан с помощью новой методологии ЕРЗ.РФ по оценке потребительских качеств ЖК. С начала осени количество оцениваемых параметров в ней увеличилось до 165.

Вячеслав Рыжков