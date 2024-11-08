В Сочи продают самый дорогой дом за 3,2 млрд рублей

В Сочи выставили на продажу самый дорогой лот недвижимости. Это особняк за 3,2 млрд руб., говорится в публикации на одном из сервисов бесплатных объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дом продается в Адлерском районе курорта. Поместье расположено с видом на долину и море, находится на южных склонах района, в окружении 2 га земли. Продавец заявил, что проект был разработан командой архитекторов и ландшафтных дизайнеров. К работе привлекли ведущих специалистов из Италии с опытом строительства и реставраций в Тоскане.

На территории поместья расположены основное здание 600 кв. м, гостевой дом 300 кв. м, SPA-комплекс 300 кв. м, а также дом для персонала площадью 300 кв. м. При этом все это пока не построено — дом находится в стадии проектирования. Проект будет готов через несколько месяцев, а стройка займет полтора года, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на представителя застройщика.

«Поместье будет построено в тосканском стиле. Приобрести его можно в рассрочку»,— уточнил собеседник издания.

При строительстве используют натуральные материалы: итальянский камень, дерево, алюминиевые панорамные окна. Декоративные элементы — ручная работа мастеров. Покупателю обещают мебель и технику класса премиум. В доме планируют оборудовать кинотеатр, бильярдный зал и бар из метеорита, винный погреб и другие помещения.

Вячеслав Рыжков