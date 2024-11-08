Владимир Путин наградил главу Сириуса орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил главу федеральной территории Сириус Дмитрия Плишкина орденом Дружбы. Награду вручили за организацию и проведение Всемирного фестиваля молодежи, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФТ «Сириус» Фото: ФТ «Сириус»

Награду господину Плишкину вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Награждение прошло в Екатерининском зале Кремля.

Всемирный фестиваль молодежи проводили на федеральной территории с 1 по 6 марта. В мероприятии приняли участие свыше 20 тыс. человек — как из России, так и из других государств. Впервые в истории фестиваля в нем смогли поучаствовать молодые люди от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. В Сириусе напомнили, что мероприятие будет проходить каждые шесть лет.

Днем накануне, 7 ноября, Владимир Путин выступил с речью на форуме «Валдай» в Сочи. Также площадку клуба посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Позже он прокомментировал выступление президента в своих аккаунтах в соцсетях.

Вячеслав Рыжков