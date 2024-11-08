Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин наградил главу Сириуса орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил главу федеральной территории Сириус Дмитрия Плишкина орденом Дружбы. Награду вручили за организацию и проведение Всемирного фестиваля молодежи, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Фото: ФТ «Сириус»

Фото: ФТ «Сириус»

Награду господину Плишкину вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Награждение прошло в Екатерининском зале Кремля.

Всемирный фестиваль молодежи проводили на федеральной территории с 1 по 6 марта. В мероприятии приняли участие свыше 20 тыс. человек — как из России, так и из других государств. Впервые в истории фестиваля в нем смогли поучаствовать молодые люди от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. В Сириусе напомнили, что мероприятие будет проходить каждые шесть лет.

Днем накануне, 7 ноября, Владимир Путин выступил с речью на форуме «Валдай» в Сочи. Также площадку клуба посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Позже он прокомментировал выступление президента в своих аккаунтах в соцсетях.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...