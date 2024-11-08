Сочи принял на баланс семь мостов и 50 проездов между домами

В Сочи продолжают принимать на баланс бесхозяйную коммунальную и дорожную инфраструктуру. В 2024 году поданы документы на регистрацию 38 инженерных объектов, рассказал в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Мэр провел рабочее совещание, на котором поручил актуализировать инфраструктурные пробелы в сфере ЖКХ и принять меры к их устранению. «Все имеющиеся в городе сети должны быть в схеме и использоваться эффективно. Это дополнительные возможности для качественной подачи ресурсов сочинцам, а также в социальные объекты и здравницы», – отметил господин Прошунин.

Глава курорта рассказал также, что Сочи принял на баланс семь автомобильных мостов и более 50 проездов между домами. Еще по 15 проездам власти завершают регистрацию права. По словам господина Прошунина, это позволит предусматривать финансирование на их обслуживание и своевременный ремонт.

В 2025 году власти города планируют поставить на кадастр до 10 км улиц. Администрация намерена продолжать во взаимодействии со всеми заинтересованными структурами и ведомствами.

Вячеслав Рыжков