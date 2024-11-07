Главные новости за 7 ноября. Сочи

В Краснодарском крае с 8 по 10 ноября 2024 года временно изменят маршруты электропоездов «Ласточка». Это связано с проведением форума «Россия — Африка» в Сочи.

На перегоне станций Куринская — Навагинская произошло столкновение поезда сообщением Адлер — Владикавказ с опорой контактной сети. Пострадавших нет, но Южная транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности на железной дороге.

Зампред правительства России Александр Новак посетил с рабочим визитом Краснодарский край. Он осмотрел Сочинскую ТЭС и провел совещание по вопросам текущей работы и перспектив расширения Сочинской и Джубгинской теплоэлектростанций.

В аэропорту Сочи выделят более 381 млн руб. на модернизацию охранной системы (в том числе периметрового ограждения) воздушной гавани.

На федеральной территории Сириус проведут реконструкцию зданий бывшей Олимпийской деревни. Ее преобразуют в жилой квартал научно-технологического кампуса, который строится для студентов и преподавателей университета «Сириус».

Аналитики Freedom Finance Global, изучив инвестпроект создания в Сочи агротуристического кластера, высказали мнение, что рентабельность этого проекта во многом будет зависеть от сезонности, так как туристический спрос традиционно снижается зимой.

В Сочи средняя арендная ставка на новогодние праздники составила 8,1 тыс. руб. Это в 1,8 раза выше, чем в обычные месяцы.

В преддверии новогодних праздников авиакомпания Nordwind объявила об увеличении числа рейсов из аэропорта Сочи.

В Сочи с начала 2024 года снесли 146 самовольных построек. Это крупные и небольшие постройки, задуманные под жилье, торговлю и хозиспользование.

На Имеретинской набережной завершились восстановительные работы на участках, которые пострадали во время «шторма века» осенью 2023 года. В течение года на объекте восстанавливали несущие конструкции, смотровую площадку и променад.