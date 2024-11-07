Аренда домов на Новый год в Сочи почти в два раза дороже, чем в обычное время

В Сочи средняя арендная ставка на новогодние праздники составила 8,1 тыс. руб. Это в 1,8 раза выше, чем в обычные месяцы, говорится в исследовании сервиса «Циан. Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам экспертов, средняя ставка аренды загородного дома в Краснодарском крае с 30 декабря 2024 по 2 января 2025 года составила 21,1 тыс. руб. Это в 1,4 раза превышает стоимость в непраздничные дни ноября—декабря 2024 года.

Москва остается лидером по стоимости аренды: снять дом на Новый год обойдется в среднем в 34 тыс. руб. Аналогичные цены в Ленинградской и Тульской областях, где значительную часть арендаторов составляют жители столицы.

В других регионах цены варьируются: в Башкортостане дом на Новый год будет стоить 29 тыс. руб. в сутки, в Тюменской области — 28 тыс., в Карелии — 15 тыс., а на Алтае — 13 тыс.

Аналитики отмечают, что новогодние праздники — самый востребованный период на рынке посуточной аренды загородных домов. В это время ставки увеличиваются вдвое по сравнению с обычными месяцами. Эксперты связывают повышенную наценку не только с растущим спросом, но и с тем, что владельцы недвижимости снимают ограничения на проведение вечеринок.

Вячеслав Рыжков