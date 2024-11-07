Более 380 млн рублей выделят на модернизацию охранной системы в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи выделят более 381 млн руб. на модернизацию охранной системы (в том числе периметрового ограждения) воздушной гавани. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В сопроводительной документации сказано, что подрядчик обязуется организовать для аэропорта установку «приборов и аппаратуры для систем охранной сигнализации прочих, не включенных в другие группировок». Заказчиком выступает АО «Международный аэропорт Сочи».
Закупку разместили 6 ноября. Заявки перестанут принимать 21 ноября. Определить исполнителя планируют 19 декабря 2024 года.
В начале июня 2024 года аэропорт Сочи искал подрядчика для проектирования на территории воздушной гавани бомбоубежища на 600 человек. Начальная цена контракта превышала 39,5 млн руб. В документации отмечалось, что сооружение должно обеспечивать защиту наибольшей работающей смены предприятия от факторов воздействия ударной волны, от действия отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств и других опасностей.