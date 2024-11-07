Более 380 млн рублей выделят на модернизацию охранной системы в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи выделят более 381 млн руб. на модернизацию охранной системы (в том числе периметрового ограждения) воздушной гавани. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В сопроводительной документации сказано, что подрядчик обязуется организовать для аэропорта установку «приборов и аппаратуры для систем охранной сигнализации прочих, не включенных в другие группировок». Заказчиком выступает АО «Международный аэропорт Сочи».

Закупку разместили 6 ноября. Заявки перестанут принимать 21 ноября. Определить исполнителя планируют 19 декабря 2024 года.

В начале июня 2024 года аэропорт Сочи искал подрядчика для проектирования на территории воздушной гавани бомбоубежища на 600 человек. Начальная цена контракта превышала 39,5 млн руб. В документации отмечалось, что сооружение должно обеспечивать защиту наибольшей работающей смены предприятия от факторов воздействия ударной волны, от действия отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств и других опасностей.

Вячеслав Рыжков