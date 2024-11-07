Правительство готовит предложения по развитию электроэнергетики Сочи

Зампред правительства России Александр Новак посетил с рабочим визитом Краснодарский край. Он осмотрел Сочинскую ТЭС и провел совещание по вопросам текущей работы и перспектив расширения Сочинской и Джубгинской теплоэлектростанций, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В мероприятии участвовали представители федеральных и региональных властей, а также крупных энергетических компаний. Господин Новак отметил необходимость создания резервов для дальнейшего развития Сочинского района в связи с высокими темпами его экономического роста за последнее десятилетие.

Вице-премьер поручил проработать вопрос выделения земли для расширения Сочинской ТЭС и обеспечения газом ее будущих мощностей. Глава Сочи Андрей Прошунин подчеркнул важность этой работы для стабильного энергоснабжения города и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Участники совещания обсудили возможности модернизации существующего оборудования Сочинской и Джубгинской ТЭС с использованием отечественных технологий в рамках программы импортозамещения. По итогам встречи будут сформированы предложения для рассмотрения на правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Сейчас суммарная мощность Сочинской ТЭС, Адлерской ТЭС и Краснополянской ГЭС составляет около 450 МВт.

Вячеслав Рыжков