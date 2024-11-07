Сириус достроит дополнительные этажи в зданиях Олимпийской деревни

На федеральной территории Сириус проведут реконструкцию зданий бывшей Олимпийской деревни. Ее преобразуют в жилой квартал научно-технологического кампуса, который строится для студентов и преподавателей университета «Сириус», сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Сириуса» Фото: Пресс-служба «Сириуса»

В 17 зданиях достроят дополнительные мансардные этажи. Планируется, что там организуют коворкинги, фитнес-залы и места для работы.

По словам главы администрации федеральной территории Дмитрия Плишкина, все корпуса будут реконструированы с использованием экологичных материалов, которые отвечают принципам углеродной нейтральности. «По такому принципу создается весь кампус федеральной территории»,— подчеркнул мэр Сириуса.

Образцом для реконструкции стал жилой корпус Президентского лицея «Сириус». Его открыли год назад при участии президента Владимира Путина. В корпусе живут дети лицея и учащиеся средней специальной музыкальной школы. Концепция его реконструкции взята за основу при проектировании нового квартала для студентов.

Создание кампуса началось в Сириусе в 2023 году. Он будет включать в себя жилой квартал, здание университета, учебные лаборатории, общественные пространства. Студенческий городок строится в несколько этапов. Готовность всего проекта намечена на 2030 год.

Александра Каверина