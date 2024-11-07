Эксперты: новый агротуристический кластер в Сочи окупится через десять лет

Аналитики Freedom Finance Global, изучив инвестпроект создания в Сочи агротуристического кластера, высказали мнение, что рентабельность этого проекта во многом будет зависеть от сезонности, так как туристический спрос традиционно снижается зимой. Однако погодные условия в районе Сочи достаточно благоприятные даже в этот период, полагают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Создание 200 тыс. рабочих мест потребует значительных инвестиций в инфраструктуру региона, а сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий, а также развитие рыбоводства, включая выращивание форели, сома и осетра, а также аквапоники, обеспечит компании регулярный доход от продаж на внутреннем рынке России и создаст потенциал для экспорта некоторых товаров, уверены аналитики. По их словам, проект выглядит рентабельным, но только в долгосрочной перспективе, и полная окупаемость, вероятно, наступит не ранее 2033–2035 годов.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что группа компаний «Аструм Групп» планирует начать создание агротуристического кластера стоимостью 3 млрд руб. на территории Лазаревского района Сочи в 2025 году. Общая площадь территории под аграрное и туристическое развитие составляет около 500 га. Проектом предусмотрено создание порядка 200 рабочих мест.

Сейчас кластер находится на стадии разработки архитектурно-градостроительной концепции. В планах инвестора сохранить имеющиеся и расширить плодовые и фруктовые сады, где растут фундук, фейхоа, хурма, киви, лавровые и оливковые деревья. Также на территории намерены высадить ягодные культуры и построить питомник декоративных растений, теплицы, площадки для переработки сельхозпродукции. Также инвестор намерен развивать рыбоводческое хозяйство по выращиванию форели, сома и осетра и аквапоники.

На территории кластера будут проводить мастер-классы, экскурсии, дегустации и организуют продажу выращенной в кластере продукции. Соглашение о реализации проекта агротуристического кластера было заключено властями Сочи с инвестором в рамках ПМЭФ-2024. Срок реализации проекта — 2024–2028 годы.

Оксана Горячева