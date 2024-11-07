В Сочи изменят движение электричек на время международного форума

В Краснодарском крае с 8 по 10 ноября 2024 года временно изменят маршруты электропоездов «Ласточка». Это связано с проведением форума «Россия — Африка» в Сочи. Поезда из Краснодара, Лазаревского, Туапсе и Лоо будут следовать в Сочи по укороченным маршрутам, следует из данных в расписании на сайте компании «Кубань экспресс-пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На железнодорожном вокзале Сочи пассажиры смогут пересесть на электропоезда, следующие до Имеретинского Курорта, аэропорта Сочи и Розы Хутор. Пассажирам нужно будет пройти досмотр. Количество пригородных электричек увеличат до 36,5 пар.

Компания «Кубань экспресс-пригород» обновила расписание на своем сайте с учетом внесенных изменений. Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее, учитывая, что на прохождение досмотра и пересадку может потребоваться до 30 минут.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи 17 ноября ограничат движение. На курорте состоится общепархиальный крестный ход, приуроченный к празднованию дня Святого Михаила Архангела. В городе будут действовать временные ограничения на движение автотранспорта в центральной части.

Вячеслав Рыжков