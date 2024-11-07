Пассажирский поезд Адлер — Владикавказ столкнулся с опорой контактной сети

На перегоне станций Куринская — Навагинская произошло столкновение поезда сообщением Адлер — Владикавказ с опорой контактной сети. Пострадавших нет, но Южная транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности на железной дороге, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров, столкнувшихся с задержками поездов. Специалисты проверяют, насколько корректно организовали меры по информированию и поддержке пассажиров в условиях непредвиденной ситуации.

По завершении проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия дополнительных мер реагирования.

Мария Удовик