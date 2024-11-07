С начала года в Сочи снесли 146 самовольных построек

В Сочи с начала 2024 года снесли 146 самовольных построек. Это крупные и небольшие постройки, задуманные под жилье, торговлю и хозиспользование, рассказал в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Количество снесенных самовольных построек на курорте выросло на 186% по сравнению с 2023 годом. Господин Прошунин уточнил, что городские власти рассматривают возможность нового применения освобожденных от таких построек земель.

«Участки нам необходимы с учетом непрерывного цикла проектирования и строительства новых школ, детских садов, учреждений спорта, культуры во всех районах. На рабочем совещании поручил коллегам проработать вопрос включения сноса самоволок в существующие и формирующиеся программы с государственным финансированием. Изучаем также возможности использования механизма КРТ», – написал мэр.

Также в администрации представили отчет о пресечении фактов незаконного строительства. В 2024 году их выявили вполовину меньше, чем в прошлом, не более 230. Все новые объекты признаками самовольных продолжают вносить в краевой реестр. Господин Прошунин отметил, что власти продолжат делать все, чтобы минимизировать риски покупки незаконной недвижимости в Сочи для граждан.

Вячеслав Рыжков