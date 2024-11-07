В Сириусе спустя год отремонтировали разрушенную штормом набережную

На Имеретинской набережной завершились восстановительные работы на участках, которые пострадали во время «шторма века» осенью 2023 года. В течение года на объекте восстанавливали несущие конструкции, смотровую площадку и променад, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Набережная пострадала от мощного шестибалльного шторма в ноябре 2023 года. Из-за удара стихии провалился участок променада. Все это время участок был огорожен забором.

Поврежденные бетонные плиты восстановили и укрепили оголившийся ростверк конструкции. Также была установлена монолитная защита из крупного камня. Дополнительно отремонтировали разрушенный участок набережной, прилегающий к Восточному молу Имеретинского порта. Для этого на участок завезли более 10 тыс. тонн крупного камня.

Перед открытием на променаде обновили тротуарную плитку, восстановили велодорожку и озеленили территорию.

По словам главы администрации Сириуса Дмитрия Плишкина, на федеральной территории остаются участки, требующие дополнительной работы. На эти цели в бюджете Сириуса будут предусмотрены средства на следующий год.

Александра Каверина