Каждому по IT-заслугам

В России может появиться система подтверждения компетенций IT-разработчиков с дальнейшей возможностью ее интеграции с «Госуслугами». Работу над этим проектом ведет Минцифры, партнером которого, не исключено, станет крупнейший сервис по подбору персонала hh.ru. Впрочем, задел под возможную синхронизацию с госсервисами готовят и другие разработчики платформ, правда, путем сертификации, по аналогии с системами иностранных вендоров, покинувших российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Минцифры планирует настроить интеграцию между «Госуслугами» и сервисом, на базе которого будет создана система оценки навыков IT-специалистов, рассказал собеседник “Ъ” на телеком-рынке и подтвердил источник в крупной IT-компании. В Минцифры сообщили “Ъ”, что разрабатывают подходы к этой системе совместно с бизнесом и пока получили соответствующее предложение только от компании HeadHunter (владелец сервиса объявлений о работе hh.ru). В министерстве отдельно отметили, что «готовы рассмотреть и другие варианты тестирования и открыты к выбору партнеров». Потенциальную интеграцию системы с «Госуслугами» в Минцифры не прокомментировали.

Еще в прошлом году Минцифры обсуждало с HeadHunter создание площадки по сбору данных о состоянии рынка труда в секторе IT и системы подтверждения их навыков (см. “Ъ” от 26 октября 2023 года).

С тех пор на сервисе появилась возможность подтверждать некоторые навыки специалистов, указанные в резюме: по различным языкам программирования, специализированному софту, английскому языку и т. д.

В компании уточнили, что соответствующие тесты прошли 2,4 млн пользователей, из них 680 тыс. — успешно: «Технология пользуется популярностью, и решение продемонстрировать Минцифры систему оценки IT-навыков было логичным».

В то же время Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ; входят VK, 1C, Softline и др.) работает над другим способом подтверждения компетенций в IT — путем сертификации, по аналогии с вендорскими системами ушедших из РФ компаний (см. “Ъ” от 7 октября). Председатель совета АПКИТ по развитию сертификации IT-специалистов Наталья Починок сообщила “Ъ”, что ассоциация, помимо создания своей системы, участвует в разработке системы hh.ru на правах экспертов. В инициативе АПКИТ «заложена гармонизация требований к сертификатам участников, включая идентификацию по СНИЛС, что даст возможность в будущем интегрироваться с госсервисами». В «Хабре» (портал для разработчиков) сказали “Ъ”, что видят интерес аудитории сайта к оценке навыков на базе сайта: «Считаем, что на российском рынке должен быть набор разных возможностей оценки от разных игроков».

Потенциальная интеграция hh.ru с «Госуслугами» может быть предвестником новых функций на сервисе, считает менеджер продуктов Innostage Евгений Сурков: «Например, предложение большего количества вакансий в госструктурах или вариантов обучения в государственных вузах с последующим трудоустройством».

Интерес Минцифры к формированию кадровой платформы понятен, «она позволяет формировать базу данных IT-специалистов с подтвержденными компетенциями», говорит гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев. Специалисты смогут «дать ссылку не просто на резюме, а на верифицированную площадку», а hh.ru получит преимущество над конкурентами.

У каждой компании существуют собственные требования к квалификации специалистов, соглашается директор по персоналу Postgres Professional Ксения Замуховская: «Если у IT-компаний будут запрашивать такие данные, то маловероятно, что найдутся желающие их распространять — есть риск раскрытия чувствительной информации». Подтверждение навыков именно на государственной платформе принципиально лишь для части компаний «в строго регулируемых отраслях», напоминает основатель аутсорсинговой компании ITQuick Александр Сельдемиров: «Но большинство IT-компаний акцентируют внимание на практическом опыте кандидатов».

Систему подтверждения навыков, как считает основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин, резонно строить «не на базе hh.ru, а в формате отдельной платформы». Компания, по его словам, должна быть только одним из многих участников платформы.

Юрий Литвиненко, Татьяна Исакова