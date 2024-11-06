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Главные новости за 6 ноября. Сочи

В реке Восточный Дагомыс в Сочи зафиксировали массовую гибель рыбы. Специалисты обнаружили более 1 тыс. мертвых особей рыб разных видов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером во вторник, 5 ноября, прибыл в Сочи, чтобы принять участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на 21-м ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, прокомментировала слова официальных лиц США о вмешательстве России в американские выборы.

Прокуратура Адлерского района Сочи начала проверку по факту жалоб на отсутствие отопления в ГБУЗ «Краевая больница №4». Внимание надзорного органа привлекли сообщения о холоде в палатах.

Первое место в рейтинге самых дорогих горнолыжных курортов России занял поселок Эсто-Садок, расположенный в Красной Поляне. Аренда жилья здесь достигает 10,4 тыс. руб. за сутки пребывания.

В октябре 2024 года эксперты агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» в Сочи проанализировали предложения элитных квартир на вторичном рынке курорта. Самым дорогостоящим объектом оказался пентхаус площадью 800 кв. м в центре города, выставленный на продажу за 720 млн руб.

С января по октябрь 2024 года в Сочи опубликовали более 420 вакансий, доступных для соискателей старше 14 лет, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года.

Производственная аптека, где будут изготавливаться российские лекарства от орфанных заболеваний, откроется в Сириусе в первом полугодии 2025 года.

АО «Племенной Форелеводческий завод "Адлер"» обратилось в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с требованием взыскать с ООО «ИДС» денежную компенсацию в размере 168,7 тыс. руб. за хранение на территории завода бытовых вагонов.

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