Красную Поляну назвали самым дорогим горнолыжным курортом России

Первое место в рейтинге самых дорогих горнолыжных курортов России занял поселок Эсто-Садок, расположенный в Красной Поляне. Аренда жилья здесь достигает 10,4 тыс. руб. за сутки пребывания, пишет «РБК» со ссылкой на исследование сервиса «Суточно.ру» и компании ЮMoney.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

На втором месте курорт Архыз в Карачаево-Черкесии, где аренда жилья стоит чуть меньше, чем в Сочи,— 10,2 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Шерегеш (Кемеровская область), где сутки аренды обойдутся в 9,8 тыс. руб. На четвертом месте Домбай (9,6 тыс. руб.), на пятом — Абзаково (9,3 тыс.).

В рейтинг также вошли Терскол, Зеленая Поляна, Кировск, Белокуриха и Губаха. В среднем по стране ставка аренды жилья на горнолыжных курортах составляет 8,4 тыс. руб. в сутки. За год показатель вырос на 14%. В частности, в Эсто-Садке зафиксирован рост цен на 20%.

Краснополянский курорт лидирует также по бронированиям зимой 2024/2025 года. Эксперты отмечают высокий спрос на аренду жилья на российских горнолыжных курортах. В зависимости от локации он на 20–40% превышает прошлогодний.

Вячеслав Рыжков