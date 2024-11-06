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Цены на элитные квартиры в Сочи достигают 720 млн рублей

В октябре 2024 года эксперты агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» в Сочи проанализировали предложения элитных квартир на вторичном рынке курорта. Самым дорогостоящим объектом оказался пентхаус площадью 800 кв. м в центре города, выставленный на продажу за 720 млн руб., сообщает пресс-служба агентства.

Фото: Пресс-служба федерального девелопера «Неометрия»

Фото: Пресс-служба федерального девелопера «Неометрия»

Среднестатистическая площадь элитных апартаментов составляет 237,7 кв. м, при этом минимальный метраж — 44 «квадрата». Из 188 изученных предложений 68 объектов имеют террасы или вид на море, что является ключевым фактором для покупателей премиум-сегмента.

Гендиректор агентства Юлия Усачева отмечает: «Сегодня элитная недвижимость в Сочи продолжает пользоваться высоким спросом. Наличие квартир с уже готовыми дизайнерскими решениями и уникальными архитектурными особенностями привлекает как частных покупателей, так и инвесторов».

Наиболее дорогие апартаменты расположены в Центральном районе Сочи и на Курортном проспекте. Эти локации привлекательны благодаря близости к морю, развитой инфраструктуре и удобной транспортной доступности.

Эксперты отмечают, что тенденция роста цен на элитную недвижимость сохраняется уже несколько лет. Это обусловлено увеличением спроса на престижные объекты, высоким качеством строительства и готовыми дизайнерскими решениями. Многие квартиры в этой категории полностью готовы к заселению, что позволяет покупателям экономить время и средства на ремонт.

Особое внимание элитных покупателей привлекают объекты с уникальными архитектурными особенностями, такими как террасы, панорамные окна и вид на море. Эти характеристики становятся визитной карточкой рынка элитной недвижимости Сочи.

Вячеслав Рыжков

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