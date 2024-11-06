В Сочи количество вакансий для подростков выросло более чем вдвое

С января по октябрь 2024 года в Сочи опубликовали более 420 вакансий, доступных для соискателей старше 14 лет, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Школьники ожидают зарплату в размере 30 тыс. руб., рассказали «Ъ-Сочи» в сервисе по подбору персонала hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сочи отмечает резкий рост числа вакансий, доступных для соискателей от 14 лет: за десять месяцев этого года работодатели разместили свыше 420 таких предложений. Год назад их насчитывалось около 190.

Работодатели предъявляют к кандидатам определенные требования, среди которых часто упоминаются такие качества, как стрессоустойчивость, ответственность, умение работать в команде, пунктуальность и честность. При размещении вакансий также часто упоминали внимательность, организаторские способности, навыки делового общения и умение ориентироваться по карте.

Наибольший спрос на соискателей старше 14 лет в 2024 году отмечается в таких отраслях, как «Перевозка, склад, логистика» (где преобладают вакансии курьеров), «Розничная торговля», «Услуги для бизнеса» и «Гостиницы, рестораны, кейтеринг». Среди несовершеннолетних в Сочи чаще всего искали курьеров, продавцов-консультантов, кассиров, промоутеров, упаковщиков, комплектовщиков, бариста и официантов.

Мария Удовик