Прокуратура проверяет сообщения от отсутствии отопления в больнице Сочи

Прокуратура Адлерского района Сочи начала проверку по факту жалоб на отсутствие отопления в ГБУЗ «Краевой больнице №4». Внимание надзорного органа привлекли сообщения о холоде в палатах, в том числе в хирургическом отделении, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуроры изучат ситуацию и проверят факты, указанные в обращениях граждан. В случае подтверждения информации прокуратура намерена принять меры реагирования для восстановления благоприятных условий в учреждении здравоохранения.

Сейчас в Сочи отопление есть в 93% многоквартирных домов. Работы по наладке отопительной системы должны были завершить 5 ноября, однако местные жители продолжают писать в Telegram-канале МУП «Сочитеплоэнерго» об отсутствии отопления.

«Ъ-Сочи» писал, в Сочи и Сириусе прогнозируют заморозки до -2 градусов. В горах температура воздуха упадет до -7 градусов.

Мария Удовик