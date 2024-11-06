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Массовую гибель рыбы зафиксировали в реке в Сочи

В реке Восточный Дагомыс в Сочи зафиксировали массовую гибель рыбы. Специалисты обнаружили более 1 тыс. мертвых особей рыб разных видов, пишет ТАСС со ссылкой на врио руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Сергея Драло.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Господин Драло уточнил, что мор рыбы зафиксирован на участке длиной от 700 до 800 м. Специалисты обнаружили гибель водных биологических ресурсов в количестве свыше 1,1 тыс. экземпляров. Большинство погибшей рыбы принадлежит виду быстрянка южная — 682 экземпляра. Также умерли подуст — 92 экземпляров, усач — 125 экземпляров, шемая Азово-Черноморская — 228 экземпляров, речной бычок Родиона — 11 экземпляров.

Чтобы выяснить причины мора, специалисты отобрали пробы воды, грунта и погибших особей. В Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора заявили, что обнаружили сброс сточных вод из трубы, выходящей из бетонного берегоукрепления. Материалы передали в природоохранную прокуратуру.

Первоначально о массовой гибели рыбы в реке Восточный Дагомыс стало известно в конце октября. О происшествии сообщили сочинские экологи. Позже информацию прокомментировали власти курорта.

Вячеслав Рыжков

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