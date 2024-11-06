День Конституции Татарстана, задержки рейсов из-за снегопада и вирус Коксаки

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил россиян с Днем Конституции Татарстана. В Telegram-канале главы республики выложили видеопоздравление, в котором есть кадры хроники принятия Конституции в 1992 году.

Из-за сильного снегопада и метели задержали авиарейс, направлявшийся из Казани в Оренбург. Самолет перенаправили на запасной аэродром в Бугульму. Также задержали рейсы в Москву, Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Сегодня на 77-м году жизни скончался главный художник Казанского драматического театра им. Качалова Александр Патраков. Он был лауреатом Государственной премии Татарстана им. Г. Тукая и заслуженным деятелем искусств России. Александр Патраков работал в театре им. Качалова 30 лет.

На трассе М-7 «Волга» на 80% завершено строительство обходной дороги вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов. Сегодня объект проверил раис Татарстана Рустам Минниханов. Достроенный обход позволит сократить время в пути между Казанью и Нижнекамском.

По данным на 6 ноября 2024 года в Татарстане выявили один случай заражения вирусом Коксаки. Эпидемии заболевания на территории республики не ожидается. Коксаки относится к группе энтеровирусов, может передаваться через контакт с зараженными людьми, загрязненные предметы, воду и пищу.

Вдоль трассы М-12 «Восток» в Татарстане и Чувашии установят 24 км снегозадерживающих щитов. Также планируется высадить 52 тыс. деревьев и 27 тыс. кустарников на участках дороги в Чувашии и Нижегородской области.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту стрельбы с балкона жилого дома в Казани. Мужчины стреляли из оружия с балкона и нарушали покой жителей города.

В Казани разделили площадки для уличных выступлений на 3 группы по уровню допустимого шума. Максимальный уровень звука до 90 дБ может быть на музыкальной площадке. На других категориях площадок ограничивают использование звукоусиливающего оборудования и музыкальных инструментов. Постановление разработали, чтобы упорядочить проведение уличных выступлений на открытых площадках Казани.

По итогам 9 месяцев 2024 года Татарстан впервые занимает 3-е место среди регионов России по числу выигранных международных турниров. Спортсмены из Татарстана одержали 65 турнирных побед. В этом году в сборную республики вступил 21 теннисист. Сейчас в Татарстане около 3,3 тыс. человек занимаются этим видом спорта.

Диана Соловьёва