На М-12 в Чувашии и Нижегородской области высадят 52 тысячи деревьев от заносов

Для защиты от снежных заносов на трассе М-12 «Восток» высадят 52 тыс. деревьев и 27 тыс. кустарников на участках дороги в Чувашии и Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Вдоль дороги высадят сосны, осины и кустарники, устойчивые к суровым погодным условиям. Новая лесополоса протянется на 14 км, из которых 4 км находятся в Чувашии. Вдоль трассы в Чувашской Республике и Татарстане также установят 24 км снегозадерживающих щитов.

В зимний период на трассе М-12 будет задействовано более 350 единиц техники, а для обработки дороги заготовлено 70 тыс. тонн песко-соляной смеси и 36 тыс. тонн хлоридов.

Ранее сообщалось, что на третьем этапе дороги Дюртюли — Ачит, продолжении трассы М-12 до Екатеринбурга, завершена укладка верхнего слоя асфальтобетона. На участке было уложено 549 тыс. тонн асфальта всех слоев.

Анар Зейналов