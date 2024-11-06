Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На М-12 в Чувашии и Нижегородской области высадят 52 тысячи деревьев от заносов

Для защиты от снежных заносов на трассе М-12 «Восток» высадят 52 тыс. деревьев и 27 тыс. кустарников на участках дороги в Чувашии и Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Вдоль дороги высадят сосны, осины и кустарники, устойчивые к суровым погодным условиям. Новая лесополоса протянется на 14 км, из которых 4 км находятся в Чувашии. Вдоль трассы в Чувашской Республике и Татарстане также установят 24 км снегозадерживающих щитов.

В зимний период на трассе М-12 будет задействовано более 350 единиц техники, а для обработки дороги заготовлено 70 тыс. тонн песко-соляной смеси и 36 тыс. тонн хлоридов.

Ранее сообщалось, что на третьем этапе дороги Дюртюли — Ачит, продолжении трассы М-12 до Екатеринбурга, завершена укладка верхнего слоя асфальтобетона. На участке было уложено 549 тыс. тонн асфальта всех слоев.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...