В Казани площадки для выступлений уличных музыкантов разделили по уровню шума

В Казани площадки для выступлений уличных музыкантов, художников, артистов разделили на три группы по уровню допустимого шума. Соответствующее постановление исполкома столицы Татарстана опубликовали в сборнике муниципальных правовых актов.

Согласно документу, площадки для уличных выступлений разделили на три категории:

музыкальная, на которой шум может доходить до 90 дБ и можно использовать звукоусиливающее оборудование;

музыкально-акустическая с уровнем звука до 60 дБ, где можно использовать портативные колонки или комбоусилители;

акустическая, где нельзя включать звукоусиливающее оборудование.

На двух последних площадках не допускается использование барабанных установок и медных духовых инструментов, но на музыкально-акустической площадке можно выступать с одним медным духовым инструментом.

Постановление разработали с целью упорядочить проведение уличных выступлений на открытых площадках Казани.

Диана Соловьёва