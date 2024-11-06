Бастрыкин поручил проверку инцидента со стрельбой с балкона в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту стрельбы с балкона жилого дома в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одном из домов Казани, когда двое мужчин нарушили общественный порядок и выстрелили из оружия с балкона. Подозреваемых задержали в Зеленодольске. В ходе оперативных действий была установлена квартира на улице Ленина, из которой производились выстрелы. Как выяснилось, оружие оказалось охолощенным, предназначенным для имитации стрельбы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому провести проверку и представить доклад о результатах.

Анар Зейналов