Обход Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7 готов на 80%

На трассе М-7 «Волга» продолжается строительство обходной дороги вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов, готовность объекта превышает 80%. Ожидается, что в ноябре завершат укладку верхнего слоя покрытия, установку мостов и ограждений, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Основной объект новой дороги — мост, который уже готов почти на 90%. Реализация проекта позволит сократить время в пути между Казанью и Нижнекамском и освободить улицы Набережных Челнов от транзитного транспорта. Строительство обхода ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В июле сообщалось, что готовность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-12 достигла 70%. Строительство планируется завершить в этом году. В состав скоростного маршрута войдет участок трассы М-7 от Казани до села Костенеево. Перед Нижнекамском маршрут перейдет на новый обход, строительство которого сейчас продолжается. За Набережными Челнами он вновь соединится с трассой М-7, отдельные участки которой будут реконструированы до границы с Башкортостаном. Новый обход позволит вывести транзитный транспорт за пределы Набережных Челнов и, как ожидается, сократит время в пути между Казанью и Нижнекамском более чем на час.

Анар Зейналов