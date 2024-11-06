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В 2024 году Татарстан занял 3-е место по числу выигранных турниров по теннису

По итогам 9 месяцев 2024 года Татарстан впервые занимает 3-е место по числу выигранных международных турниров за пределами России. Теннисисты одержали 65 турнирных побед. На первом и втором месте расположились Москва и Московская область. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

6 ноября глава республики Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым в Доме Правительства Татарстана. Они обсудили развитие тенниса и совершенствование инфраструктуры теннисного спорта в регионе.

Более 3,3 тыс. татарстанцев занимаются теннисом. В спортивных школах Казани, Альметьевска, Елабуги и Набережных Челнов открыли отделения по теннисному спорту. Сейчас в них занимаются 304 человека, и работают 14 тренеров.

65 теннисистов имеют спортивные разряды и звания. В 2024 году 21 спортсмен вступил в сборную Татарстана по теннису. Каждый год в республике проводят около 40 официальных турниров по данному виду спорта.

Диана Соловьёва

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